¿Cuánto cuestan los boletos para Axe Ceremonia 2024? Éstas son las FECHAS clave

La primera fcha de opción de compra fue la venta Beyond/Prestige, que se hizo el 31 de octubre, mientras que la preventa Priority (para clientes distinguidos de Citibanamex) es este 1 de noviembre, finalmente la preventa general para los cuentahabientes de Citigroup es el 2 de noviembre.¡Para todes les que eligieron creer! ????️ Kendrick Lamar en AXE Ceremonia 2024 es una realidad. pic.twitter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Kendrick Lamar, la primer estrella confirmada para el Axe Ceremonia 2024Aunque el lineup completo del evento aún se mantiene en secreto, se sabe que el f reune a algunos de los géneros contemporáneos más influyentes

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Kendrick Lamar viene a México y encabeza el AXE Ceremonia 2024 ¿Cuándo salen los boletos?Kendrick Lamar es el primer artista confirmado para el Festical AXE Ceremonia 2024; organizadores prometen el mejor cartel de su historia

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Axe Ceremonia 2024: Preventa, precio de boletos y fecha del FestivalLa preventa para el Festival Axe Ceremonia está a la vuelta de la esquina, ¡Entérate de todos los detalles!

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Kendrick Lamar encabeza el Axe Ceremonia 2024: ¡Conoce la preventa y precios!El rapero es el primer artista en ser confirmado y se esperan más artistas de talla internacional

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Cuánto cuestan los boletos para el AXE Ceremonia y ver a Kendrick LamarEste es el precio de los boletos para el AXE Ceremonia y poder ver a Kendrick Lamar; ya salen a la venta este 2 de noviembre

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Ceremonia 2024: Cuándo es la preventa, precios y todo lo que debes saberKendrick Lamar fue el primer artista confirmado para el Axe Ceremonia 2024; cnoce cuándo es la preventa, el precio de los boletos, el cartel y más.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕