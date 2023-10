¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos y qué debe llevar?

Día de Muertos se acerca y eso sólo significa una cosa: debes poner tu ofrenda. Esta celebración no es igual si no pones tu altar cubierto con pétalos de cempasúchil, fotos de tus seres querídos difuntos y sus alimentos favoritos. Cada uno de los elementos que conforma la ofrenda tienen un significado y un motivo por el cual deben estar en la mesa.

View this post on Instagram Tzompantli de azúcar #calaveritas #dulce #díademuertos #colores #tradición #ofrenda A post shared by Fabiano Durand (@fabianodurand) on Oct 25, 2018 at 4:51pm PDT Su fotografíaLas ofrendas se dedican a los seres queridos que ya no están con nosotros, por eso debes colocar una foto de ellos en la mesa. El aguaSaciará la sed de tu difunto, purificará su alma y les dará fuerza para su regreso.

