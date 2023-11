¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre? Fechas de inicio y fin

¿Cuándo comienzan las vacaciones?De acuerdo el calendario escolar de la educación básica, las vacaciones para los estudiantes y cuerpo docente y administrativo dan inicio el 18 de diciembre, mientras que terminan para el alumnado el domingo 7 de enero.Sin embargo, para los profesores las fecha se recorre para el 3 de enero, pues habrá taller intensivo para los directivos y el 4 y 5 habrá taller intensivo para docentes.

