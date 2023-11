¿Cuándo cambia el horario en EU y cuál será la diferencia con México?

Actualmente, la diferencia de México con algunos estados de EU es de dos horas, por ejemplo, cuando son las 4 de la tarde aquí, son las seis en Washington. Al retrasarse, la diferencia será de una hora.encontró que uno de cada tres estadounidenses prefiere mantener el proceso bianual de reinicio del reloj tal como está, pero más estadounidenses (seis de cada 10) preferirían eliminar el cambio dos veces al año.

"Es hora de poner fin a la locura del cambio de hora dos veces al año", dijo en marzo el senador estadounidense, copatrocinador de un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano. Ese proyecto de ley, sin embargo, no ha visto ningún movimiento este año.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que sólo 25% de las personas dijeron que preferían alternar entre el horario estándar y el de verano. El 43% indicó que le gustaría que se utilizara el horario estándar durante todo el año. El 32% mencionó que preferiría que se utilizara el horario de verano durante todo el año.

Algunos estados, como Oregon y Washington, han aprobado leyes para establecer el horario de verano durante todo el año, pero como dependen de la aprobación del Congreso para realizar el cambio real, la práctica no se ha implementado.

Casi todos los estados de EU observan el horario de verano, con la excepción de Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái. Los territorios de EU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EU, no respetan el horario de verano, recordó NBC Chicago.

