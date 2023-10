¿Cuál es la verdad sobre Juan David? Estas son las tres versiones que ha contado su madre

Irapuato, Guanajuato.- ¿Cuál de las tres versiones de lo que le pasó a Juan David es la verdad?, fue cuestionada la mamá del pequeño niño desaparecido desde hace un año y cinco meses ante el Tribunal de Enjuiciamiento que preside la audiencia de juicio oral por los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar en contra del padrastro del menor, el ex policía Miguel Ángel.

Yo solo quiero que me digan dónde está mi niño”, señaló Reina, quien dijo ya no tener el apoyo de su familia durante el proceso y tener que salir a trabajar para mantener a sus dos hijos, y con la preocupación de no saber en dónde está Juan David.Las versiones del caso de Juan DavidEl 15 de mayo, Reina denunció ante el Ministerio Público que Juan David salió por la ventana y había robado 200 pesos.

