Cruz Azul: Willer Ditta defiende a Carlos Salcedo tras abucheos

Cierto sector de la afición no lo quiere y durante el partido, el defensa celeste, recibió insultos y abucheos, cosa que no le pareció a Willer Ditta. Tras el partido, el colombiano rechazó categóricamente el comportamiento de la afición, indicando que Salcedo “es un jugador con mucha categoría”.

“Nosotros que estamos en la interna lo conocemos bien y sabemos cómo trabaja”, aseveró Ditta quién fue una muralla ante Los Bravos. Y agregó: “Es entendible que la gente esté de esta forma (enojada) y no esperamos menos. Ahora con tranquilidad, con mucha humildad venimos mejorando, en alza. El sábado tenemos un partido difícil, pero vamos a ir en busca de ello para seguir en la ruta de la clasificación”.

Por otro lado, el colombiano reconoció que ha sido un torneo complicado para los defensores, ya que son la peor defensa del Apertura 2023, pero recalcó que Salcedo está tranquilo y comprometido con el club.

“Sin duda para nosotros los defensores ha sido un día difícil por los goles que nos ha marcado, pero Carlos Salcedo está muy tranquilo y creo que a él estas cosas no le afectan y estamos todos juntos”.

