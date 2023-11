Cruz Azul vs Juárez EN VIVO. Partido HOY ONLINE

Hundido en el puesto 17 de la tabla con 14 puntos, Cruz Azul necesita, a como dé lugar, una victoria que lo mantenga en la pelea al menos para pelear por el Play In, algo que luce factible, ya que FC Juárez no ha sido capaz de mantener una regularidad a lo largo del semestre, especialmente cuando le toca ser visitante. Interesante duelo de la Jornada 15 desde el Estadio Azteca. Alineación Cruz Azul: Gudiño; Salcedo, Ditta, Escobar, Rivero, Huescas, Castaño, Rodríguez, Rotondi, Antuna y Sepúlveda.Alineación FC Juárez: Talavera, Campillo, García, Pelúa, Cruz, Vukcevic, Olica, Salas, Hurtado, Aitor, Chávez.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZTECADEPORTES: Cobertura Cruz Azul vs Juárez EN VIVO | Jornada 15, Apertura 2023 Liga BBVA MXSigue la cobertura del minuto a minuto en vivo del Cruz Azul vs Juárez del Apertura 2023, en Azteca Deportes. Estadísticas, pronósticos, alineaciones y últimas noticias

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Cruz Azul vs Juárez EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15La Máquina recibe en el Estadio Azteca a Juárez y busca seguir en la lucha por el Play-In

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: ¿Cruz Azul es favorito ante Juárez? La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoDescubre quién es el favorito en el emocionante enfrentamiento entre Cruz Azul y Juárez FC.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Cruz Azul vs Juárez: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 15 del Apertura 2023?La Máquina busca la remontada y poder entrar a los Play-In de la Liga MX

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul canjeará boletos contra FC Juárez por víveres para damnificados por OtisLa Máquina Celeste ha pedido ayuda a sus aficionados para ayudar a la gente de Guerrero.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul vs FC JuárezCruz Azul vs FC Juárez

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕