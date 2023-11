Cruz Azul vence en casa 2-0 a Bravos de Juárez y aspira todavía a meterse a la Liguilla

Pese a los pocos aficionados que esta vez acompañaron desde la tribuna, la Máquina trató de tomar la iniciativa desde los primeros minutos, aunque su primer aviso fue, hasta el 10’, en un remate de cabeza de Rodrigo Huescas.Y fue, al 13’, que los cementeros lograron abrir el marcador en una buena combinación por el lado derecho, que terminó en un centro que aprovechó Ángel Sepúlveda, ante una zaga que tuvo floja marca y dejó un hueco enorme.

El equipo fronterizo tuvo tímidas aproximaciones y la más clara fue, al 20’, en un pase largo que le quedó franca dentro del área a Diego Chávez y su tiro salió apenas desviado de la portería de Andrés Gudiño.

Las dos escuadras se quitaron el frío que reinó en la capital de la República y comenzaron la segunda mitad con más intensidad Créditos: Mexsport Cruz Azul se motivó con los números a favor y pudo aumentar el marcador en dos ocasiones, ambas en posesión de Rodolfo Rotondi, pero el sudamericano no estuvo fino como en otras ocasiones. El argentino ya no salió para el complemento.

Pese a sus imprecisiones y los trazos largos con los que intentó hacer daño, tuvo que ser en un error de Gudiño, en que el visitante pudo aumentar el partido, pero de milagro la defensa alcanzó a resolver.

Las dos escuadras se quitaron el frío que reinó en la capital de la República y comenzaron la segunda mitad con más intensidad. Pero fue la Máquina el que estuvo más cerca; sobre todo, al 55’, en un remate del brasileño Moisés Viera, que atajó de manera oportuna Talavera.

