Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023

,La Máquina celeste se adueñó del partido desde los primeros minutos y lo importante fue que pronto logró reflejarlo en el marcador. Antuna se escapó por el costado derecho y luego puso un buen centro raso para la oportuna anticipación del ‘Cuate’ Sepúlveda, quien fusiló a Talavera y puso el primero del partido.La pobre entrada en el Estadio Azteca no fue impedimento para que se gritara el gol con todo, aunque Bravos de inmediato quiso reaccionar.

,El ‘Puma’ Chávez fue quien tuvo la más importante de la visita en los primeros 45 minutos cuando se internó en el área y sacó un derechazo que le sacó pintura al poste de Gudiño. ,El partido entró en un ritmo semilento hasta que un casi remate de Rotondi dejó ir el segundo de la Máquina y en un recentro el propio Rotondi no supo rematar de cabeza en una falla garrafal.Para la segunda mitad no cambió la tónica del juego, Cruz Azul siguió siendo el amo y señor de la pelota, pero fue hasta pasado el minuto 60 cuando Uriel Antuna finiquitó el partido.

,El extremo por derecha se metió al área, aguantó el movimiento de un compañero, pero solo se abrió el espacio entre Talavera y el poste, lugar en el que puso el balón y sentenció el 2-0 sobre Bravos. ,Con el triunfo, Cruz Azul llegó a 17 puntos y de momento es lugar 13 de la general por lo que se puso a una unidad de los propios Bravos que con el descalabro ya son el lugar 11 y de momento están fuera de play in.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul ante Juárez, un duelo de entrenadores que sueñan con dirigir su primera LiguillaJoaquín Moreno y Diego Mejía solo han accedido a la Fiesta Grande como auxiliares técnicos.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: ¿Cruz Azul es favorito ante Juárez? La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoDescubre quién es el favorito en el emocionante enfrentamiento entre Cruz Azul y Juárez FC.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TUDNMEX: Cruz Azul por el milagro de entrar al play-in del Apertura 2023Luego del triunfo de la Máquina ante León, aún tiene en sus manos la posibilidad de disputar dicha fase.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: Cruz Azul regala boleto a cambio de víveres para damnificados del huracán OtisAmbas instituciones de la Liga MX tendrán centros de acopio y se recibirán donaciones.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: Cruz Azul regala boletos a cambio de apoyo a damnificados en AcapulcoChivas tendrá al Estadio Akron como centro de acopio para donativos en especie este fin de semana.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul canjeará boletos contra FC Juárez por víveres para damnificados por OtisLa Máquina Celeste ha pedido ayuda a sus aficionados para ayudar a la gente de Guerrero.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕