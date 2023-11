Cruz Azul apoyará a Ángel Sepúlveda para buscar título de goleo

Cruz Azul requiere de ganarle a Chivas para seguir con vida en el Apertura 2023, un duelo que para Moreno y sus pupilos resulta crucial para cerrar con los triunfos necesarios.“Como hemos mencionado, son partidos donde no hay margen de error y todo lo que nos estamos jugando, el grupo es muy consciente de eso, y seguramente buscaremos, así como hoy, ir a ganar y conseguir los puntos que nos hacen falta para poder acercarnos adonde queremos llegar que es el play in'.

