Criticado el gobernador de Veracruz por falta de apoyo a personas necesitadas

El presidente de la organización Apoyo y Promoción Comunitario A.C., Luis Gonzáles Hernández, criticó el actuar del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues indicó que no están dando los apoyos que se deben otorgar a las personas necesitadas. “¿Qué está haciendo el Gobierno del Estado de Veracruz? No está haciendo nada, ni está dando los apoyos que se requieren.

Al contrario, el Palacio lo tiene como una jaula para ellos, para no ser molestados, para que el pueblo no los moleste”, comentó Por lo que refirió que sus acciones afectan la imagen del partido al no responderle a los ciudadanos: “está haciendo todo lo contrario para que lo pueda ganar MORENA y está traicionando a su jefe que es Lopez Obrador, al presidente de la República y está traicionando al partido”. En este sentido, dijo que mediante la asociación se busca solicitar los apoyos para que se les proporcione directamente a las personas que lo necesitan, tanto a nivel estatal como municipa

