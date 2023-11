¿Cristiano Ronaldo se burló de Lionel Messi por su octavo Balón de Oro?

Pero a Roncero no le bastó con criticar el octavo Balón de Oro de Messi, si no que también recordó los otros 7 que tiene el astro argentino y dijo que de los 8 solo 5 los tiene merecidos pero que los otros 3 se los habían regalado pues argumentó que el de 2010 tenía que haber sido para Xavi, el de 2019 para Lewandowski y el más reciente de 2023 lo tenía más merecido el delantero Erling Haaland por la gran temporada que tuvo con Manchester City.

