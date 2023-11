Crédito bancario siguió con su buen dinamismo en septiembre; consumo impulsa

Los Agregados Monetarios y Actividad Financiera publicados por el Banco de México (Banxico) revelan que el crecimiento del crédito bancario durante septiembre, siguió en todos los portafolios que lo integran, pero más en consumo, con un 13.5%, y un saldo de 1.36 billones de pesos.Dentro de la cartera de consumo, el segmento de tarjetas de crédito mostró un aumento real anual de 17.3% (17.2% en agosto); el de créditos de nómina 10.6% (contra 10.

