Crean una batería que carga el teléfono en tan solo 10 minutos

La batería, que presenta 'excelentes' propiedades electroquímicas, puede fabricarse de una manera 'sencilla y económica', lo que le otorga un 'enorme potencial de mercado', señalaron los investigadores.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: En China, desarrollan una batería que carga teléfonos móviles al 90% en 10 minutosLa batería, que presenta 'excelentes' propiedades electroquímicas, puede fabricarse de una manera 'sencilla y económica'.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Comercios queretanos recuperan 90% de las ventas prepandemiaEn este proceso, uno de los desafíos que vive el sector es la inflación, que inició el año con indicadores superiores a 7 por ciento.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: CFE avanza más de 90% en reconexión de afectados por Otis en GuerreroLa CFE logró reconectar a más del 90% de los afectados por el huracán Otis en Guerrero, aunque no ha alcanzado a la totalidad de los 513,524 usuarios que experimentaron cortes de energía.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Sears tiene un outlet en la CDMX con descuentos de hasta 90%Esta tienda tiene una amplia variedad de productos a precios sumamente bajos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Integrantes del 90's Pop Tour desatan críticas por bailar con 'flojera'; 'ahorren para el retiro'El espectáculo que muchas veces fue calificado como 'nostálgico', ahora ha desatado críticas, pues el público asegura que no hay ganas; se lanzan contra The Sacados

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: El exfoliante para eliminar las manchas de tus axilas por menos de 90 pesosEste producto también funciona como mascarilla facial

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕