Corey Seager, el segundo jugador en ganar dos MVP de Serie Mundial con equipos diferentes

La ocasión anterior en que fue galardonado como el Jugador Más Valioso fue en la Serie Mundial de 2020, cuando jugaba para Los Ángeles Dodgers. A pesar de su gran nivel individual, Seager reconoció el trabajo de todo el equipo para llevarse el título, especialmente porque a inicios de temporada los Rangers no eran un equipo catalogado como favorito.

