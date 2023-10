Convocatoria de 'Spider-man' en el Obelisco de Argentina rompió un récord Guinness

Este domingo, en un evento en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, cientos de entusiastas se reunieron para romper el récord mundial de la mayor cantidad de personas vestidas como el legendario superhéroe Spider-man en un mismo lugar. La hazaña, que inicialmente fue lograda por Malasia con 685 participantes, fue superada con una congregación de alrededor de 2 mil personas que se unieron para personificar al famoso trepamuros de Marvel.

"La idea es llegar a juntar más de mil Spider-man. Están todos invitados. Pueden ser hombres, mujeres, niños, ¡todos son bienvenidos! Lo más importante es tener algo de Spiderman. Puedes improvisar con una máscara y hasta pintarte la cara", comentó entusiasmado Deane a través de su cuenta de Instagram.

