¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres

¡Se salva Mazatlán! Cervantes revienta el metal¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primero¡Otra vez San Hugo! González es una muralla bajo los tres palos¡Gigantesco Hugo! González vuelve a salvar su arco una doble atajada¡Pintura de gol! Almada pone a bailar el Kraken con una potente volea

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Xolos vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora VER partido HOY de la Liga MX 2023?Xolos vs Tigres: Conoce todos los detalles de horario, dónde ver y como ver EN VIVO el partido de la jornada 15 del Apertura 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Xolos vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Los actuales campeones se meterán a la perrera buscando salir con los tres puntos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Fallece Salvador Carrillo, jugador histórico y campeón con TigresEl exfutbolista mexicano fue campeón con los felinos en la temporada 81-82.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Muere Salvador Carrillo, formó parte del campeonato de Tigres en la temporada 1981-1982Salvador Carrillo, campeón con Tigres en 1981, perdió la vida a los 74 años

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primeroEl jugador de Tijuana manda cañonazo a Nahuel, quien rechaza y manda a tiro de esquina.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Tigres derrotará a Xolos? La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoDescubre el pronóstico de la IA para el enfrentamiento entre Tigres y Xolos en la Liga MX

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕