Continúa fase de alerta epidemiológica por dengue en Oaxaca; curva de contagios se aplana

Reportan casos de Malaria en OaxacaLa titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), Alma Lilia Velasco, ha confirmado la existencia de casos de malaria en el estado. De acuerdo con los datos registrados en el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, se han reportado un total de 33 casos confirmados de malaria en Oaxaca.

