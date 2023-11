Continúa el desplome bursátil de WeWork; estaría por declararse en bancarrota

La declaración de bancarrota de WeWork supondría un impresionante revés de la fortuna para la compañía, que llegó a ser valorada en 47 mil millones de dólares en 2019.La noticia dada a conocer por el reconocido medio fue tomada por los inversionistas con mucha precaución y castigaron la acción de WeWork, que tras caer 54% quedó con un valor de 1.05 dólares.

La crisis en la empresa de coworking ha estado relacionada con el manejo de su presidente Adam Neumann, los problemas financieros y las consecuencias que trajo la pandemia del COVID-19 a la operación de la compañía.

WeWork tuvo pérdidas de 3 mil 129 millones de dólares en 2020; de 4 mil 439 millones en 2021 y de 2 mil 34 millones en 2022, según datos de sus reportes financieros anuales. Al cierre del segundo trimestre, la empresa reportaba un total de 777 locaciones repartidas en 39 países, además de aproximadamente 906,000 estaciones de trabajo y 653 mil membresías físicas, lo que equivale a ocupación del 72% y una disminución en membresías físicas del 1% año tras año.

WeWork fue fundada en 2010 por Adam Neumann y Miguel McKelvey, quienes estuvieron a cargo de la empresa hasta 2020, luego de que se dieran a conocer los detalles de la vida de los Neuman y ese mismo año fuera revocado de la junta directiva, mientras SoftBank adquiría el 80% de la propiedad de la empresa.

