Conoce a Orly y Halley, los perros rescatistas que buscan a sobrevivientes en Acapulco tras el paso de 'Otis'

Acompañados por sus manejadores, los binomios caninos que colaboraron en el sismo de Turquía brindarán "toda la ayuda posible a familias afectadas" ahora en MéxicoMascotas "traviesas" arrasan en TikTok con trend “El muerto al pozo y el vivo al gozo”¿Cumplió su sueño? La reacción viral de una mujer al ver a Marco Antonio Solís en conciertoinformó que, Orly y Halley, perritos rescatistas de la Unidad Canina, participan en...

En febrero de este año, Orly y su hermano Balam, fueron condecorados por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, por su labor de auxilio tras los sismos del pasado 6 del mismo mes en Gracias a los binomios caninos, el equipo de la Cruz Roja logró hallar a cuatro personas con vida y 36 fallecidas en 11 días de operaciones en la ciudad de Adiyaman.

Hoy, Balam permaneció en casa, mientras su hermano Orly viajó a Acapulco para realizar labores de búsqueda en equipo con Halley.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Mañana concluyen los trabajos en carreteras afectadas por el huracán 'Otis': SICTLos puntos donde ya hay paso son la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco y la Autopista Chilpancingo-Acapulco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Busca a su papá desaparecido en Acapulco; Sofía viaja a zona devastada por huracán OtisLa mañana de este martes, la gobernadora de Guerrero actualizó esta información e indicó que se tiene un registro de 58 personas desaparecidas y 46 fallecidas

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Marina busca tripulación y capitanes de embarcaciones en AcapulcoA cinco días del impacto de 'Otis' se ignora el número total de desaparecidos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Nuevo León busca ser sede alterna para Tianguis Turístico 2024 tras huracán 'Otis' en AcapulcoEn el máximo evento turístico del país y del mundo se proyecta una asistencia de 10 mil personas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕