Conmemoran el primer día internacional de los cuidados y el apoyo

) decretó que cada 29 de octubre se conmemore el, con el objetivo de visibilizar este trabajo que es realizado principalmente por mujeres.

“Los cuidados son todas las actividades que realizamos los seres humanos para mantenernos con vida… son aquellas acciones y prácticas que tiene que ver con eso que llamamos ‘sostener la vida’”, explica la maestraDerechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las MujeresPor décadas, el trabajo de cuidados en el hogar (principalmente el no remunerado), ha recaído en el sector femenino, esto debido a que “En el orden social en el que vivimos, a las mujeres se les atribuyen...

“Pensemos en lo que esa carga significa, como eso multiplica la saturación de las jornadas de las mujeres, pone en tensión sus posibilidades de hacer otras cosas”, enfatiza Ferreyra Beltrán, pues el delegar los cuidados a mujeres y niñas representa “un obstáculo para su desarrollo, para su libertad”, ya que, muchas de ellas “son obligadas a dejar la escuela para atender y apoyar a las otras mujeres de la familia en las labores del hogar y de cuidados”. headtopics.com

De acuerdo con la experta, las mujeres mexicanas realizan alrededor de dos mil millones de horas de trabajo no remunerado a la semana, tema que no sólo impacta a nivel social y cultura, sino también en lo económico, pues “en 2019, el INEGI (a través de la Cuenta Satélite de Uso del Tiempo) calculó el valor económico de los trabajos del hogar y de cuidados (no remunerado) en 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Este 29 de octubre, a nivel mundial, se conmemoró el primer Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que “es el resultado de un trabajo colectivo global. headtopics.com

