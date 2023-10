Congresista Santos se declara no culpable en EU de nuevos cargos e irá a juicio en 2024

El fiscal federal Breon Peace lo acusó entonces "de robar identidades de personas y hacer cargos a las tarjetas de crédito de sus propios donantes sin su autorización"

George Santos, famoso por la maraña de falsedades que urdió para ser elegido, ya fue imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio; un total de 13 cargos en su contra de los que se declaró no culpable en mayo.

Santos, de 35 años y de Central Islip, en el condado neoyorquino de Suffolk (Long Island) por el que fue elegido en las elecciones de noviembre de 2022, se ha negado a dimitir, pero el jueves los legisladores de Nueva York dieron un paso para votar su cese.

El congresista republicano Anthony d'Esposito, también elegido por Nueva York y apoyado por otros colegas, introdujo una resolución para expulsar a Santos del Congreso, que podría votarse la semana que viene. headtopics.com

Tras ese movimiento, Santos publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que no ha despejado su oficina, que no piensa dimitir y que tiene derecho al proceso debido"y no a un resultado predeterminado como algunos están buscando".

