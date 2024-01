Conflictos internos en los partidos políticos por las postulaciones

En la ruta de los registros de las precandidaturas y candidaturas, los partidos enfrentan conflictos internos por las postulaciones; en Morena, se acusa la imposición de “chapulines” expriistas, mientras que en la oposición siguen los desacuerdos por el reparto de postulaciones.

Como en cada proceso electoral, el interés de los partidos por obtener más apoyos los lleva a aliarse con otras fuerzas políticas o con grupos y liderazgos locales, a los que ofrecen candidaturas, lo que genera inconformidad de quienes quedan desplazados, por lo que está por verse si esas pugnas tendrán repercusiones en las elecciones del 2 de junio próximo. En Movimiento Ciudadano, único partido nacional que va solo a las contiendas, fue cuestionado internamente por la postulación presidencial, aunque aún falta que se definan otras candidaturas. Hasta ahora han enfrentado críticas por el polémico perfil de algunas de éstas, como es el caso del aspirante al Senado por Quintana Roo, Roberto Palazuelos, actor conocido como el 'Diamante Negro





La precandidata presidencial de Morena aboga por una vida libre de violencia para las mujeresLa precandidata presidencial de Morena aseguró que no sólo es romper el techo de cristal sino garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Tras ganar demanda por difamación, Lourdes Mendoza afirma: 'la única que ha podido ganarle algo a Lozoya soy yo'. 'No al Plan C de AMLO': advierte el PAN que votará contra reforma judicial y la de pensiones. Ante embajadores y cónsules, Bárcena llama a consolidar el trabajo de la Cancillería en recta final del gobierno de AMLO. Tras escándalo del PRI y PAN en Coahuila, Luisa María Alcalde advierte: notarios no pueden ser parte de una negociación política. Junto a mujeres de todo el país, Sheinbaum aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, no llegara solamente una mujer a la presidencia sino todas las del país. Mientras que, la oposición no está con las mujeres solamente está con los negocios.

El equipo cercano de la abanderada presidencial de Morena participa activamente en los medios de comunicaciónEl equipo cercano de la abanderada presidencial de Morena ha comenzado a participar activamente en distintos medios de comunicación, revelando su interés en sumar votantes y atraer a la clase media.

Morena enfrenta desafío en las elecciones de la Ciudad de MéxicoLas elecciones de este año en la Ciudad de México advierten un reto para el partido Morena de buscar a sus mejores perfiles e intentar recuperar el territorio perdido ante la alianza opositora en 2021, así como hacer consensos entre sus liderazgos.

Claudia Sheinbaum es declarada candidata presidencial de México por MorenaArropada por la cúpula guinda, Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada candidata presidencial de México por Morena, y dijo que la oposición no tiene proyecto y continúa representando la corrupción, mientras que la autollamada Cuarta Transformación sigue siendo “la esperanza de México”.

Claudia Sheinbaum es recibida con brazos abiertos por el pueblo de Yautepec, MorelosLa exjefa de Gobierno fue acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado

Rechazan ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de MéxicoEl Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia. Morena y sus aliados quedaron a tres votos de lograr la permanencia de Godoy. Muestras de apoyo y descontento se expresaron en redes sociales y durante la votación. Mario Delgado, presidente de Morena, acusó a la “derecha” de temer a las investigaciones sobre corrupción de la Fiscalía.

