Confirmada la hora del capítulo final de Attack on Titan en Crunchyroll

Esta nota incluye spoilers de Attack on Titan temporada final parte 3. Faltan unas cuantas horas para que la última temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) llegue a su fin. Hace poco Crunchyroll confirmó el día del estrenó en México y Latinoamérica y, ahora, acaba de confirmar la hora exacta en la que los fans podrán verlo en este territorio.

¿A qué hora se liberará el capítulo final de Attack on Titan en Crunchyroll? Desde hace algunas semanas se manejó que el final de Attack on Titan se podría ver justo al mismo instante que en Japón. Sin embargo, Crunchyroll acaba de confirmar que todos los interesados en ver la conclusión de la historia de Eren, Mikasa, Armin y compañía deberán estar listos este sábado 4 de noviembre a las 6:00 PM, hora del centro de México. Aquí puedes ver el anuncio de la plataforma: ¡Ya falta poco para el gran desenlace! 🔥 Prepárate este sábado 4 de noviembre para el inicio del final en tu país: 🇲🇽🇨🇷🇸🇻🇭🇳🇬🇹 6PM 🇨🇴🇪🇨🇵🇦🇵🇪 7PM 🇧🇴🇻🇪🇩🇴 8 PM 🇦🇷🇨🇱🇺🇾🇵🇾9PM — Crunchyroll LATAM 🕵️‍♂️ (@crunchyroll_la) November 3, 2023 ¿Cuánto durará el capítulo final de Attack on Titan? Otro aspecto confirmado de este gran final del anime es que Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 tendrá una duración de 85 minutos, por lo que todos los fans se encontrarán ante un capítulo realmente largo y que hasta se puede considerar como una películ

