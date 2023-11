Concanaco reconoce esfuerzo del gobierno, pero solicita más apoyos por 'Otis'

Manifestó que 26 mil unidades económicas no cuentan con algún seguro, por lo que podrían ser acreedoras de 20 mil créditos a la palabra que dará el gobierno federal de 25 mil pesos.En este sentido, Héctor Tejeda Shaar informó que se reunirá el próximo lunes con la Asociación de Bancos de México (ABM) “para buscar los apoyos por parte de las instituciones crediticias para los comercios y empresas que están dañadas”.

