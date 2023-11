Con unicornios, piratas y la monja: tiendita de la Topochico entrega dulces a niños de Saltillo

La tienda ubicada en la calle Gral. Victoriano Cepeda, en la colonia antes mencionada, decoró su fachada y preparó una selección especial de dulces para quien tuviera el valor de pedir ‘dulce o truco’ en su puerta.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Listo para asistir al Xantolum? Cerrarán este miércoles tramo de V Carranza por desfile Quien entregó las golosinas a los menores fue una de las hijas de Verónica Cárdenas, dueña de la tienda, quien ataviada con un disfraz inflable de unicornio, recibió a todos los infantes que tímidamente se acercaron al lugar.Además del llamativo disfraz del unicornio, en la cochera de la tienda se encontraba quieto un maniquí de ‘La Monja’, el aterrador personaje del universo cinematrográfico de ‘El Conjuro’.♬ sonido original - Tony M.

De acuerdo con Itzel (unicornio) y Areli (pirata), esperan con ansias esta fecha (31 de octubre) año con año para decorar su casa y la tienda de su mamá para entregar dulces a sus vecinos.

Aunque se desconoce que celebración nació primero, lo ciento es que en la actualidad miles de mexicanas y mexicanos llevan a cabo una o los dos festejos.Expertos e investigadores cuentan que Halloween habría surgido en los países de Irlanda, Escocia y la Isle of Man, regiones donde estas fiestas eran utilizadas para darle la bienvenida al invierno cada 31 de octubre.

Expertos e investigadores cuentan que Halloween habría surgido en los países de Irlanda, Escocia y la Isle of Man, regiones donde estas fiestas eran utilizadas para darle la bienvenida al invierno cada 31 de octubre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Tere Jiménez destaca su compromiso con la salud durante reunión con el IMSSLa gobernadora mencionó que seguirá trabajando con el Gobierno Federal para que el sistema de salud en Aguascalientes siga creciendo como hasta ahora.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Tere Jiménez destaca compromiso con la Salud durante reunión con el IMSSDurante la Sesión Ordinaria 21 del Consejo Consultivo del IMSS, la gobernadora de Aguascalientes recalcó la importancia de trabajar en coordinación para seguir contando con tratamientos efectivos y medicamentos suficientes para todas y todos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Tere Jiménez destaca su compromiso con la salud durante reunión con IMSSLa gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asiste a la Sesión Ordinaria No. 21 del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Tere Jiménez destaca su compromiso con la salud durante reunión con el IMSSAnálisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Con Manolo, Saltillo seguirá en la ruta de desarrollo: AlcaldeAsiste el alcalde José María Fraustro a la conferencia ‘Infraestructura para el Crecimiento Coahuila-Texas’

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Accidente entre tráileres en la Saltillo-Monterrey deja a una persona sin vidaEsta situación provocó el cierre de la circulación, por lo que una fila de vehículos de carga pesada y particulares, tuvieron que esperar por varias horas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕