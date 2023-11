Con un nostálgico mensaje, Jaime Camil da el último adiós a su abuelita

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió con su comunidad virtual la triste noticia de la partida de Vovi quien jugó un papel muy importante durante toda su vida: “Vovi, te voy a extrañar mucho, no sólo yo, también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil. Te amo. Qué tiempos aquellos en Acapulco, más que mi abuela, fuiste una segunda mamá. Descansa en paz Vovi.

Durante el verano del año pasado, aprovechando su viaje a Colombia por el estreno de la serie de Vicente Fernández, Jaime Camil se trasladó a Brasil única y exclusivamente para pasar tiempo con su mamá y su abuelita, así lo explicó en su canal de Youtube donde compartió los momentos más especiales de esta visita: “Vine a Brasil porque mi abuelita, santa, hermosa, está un poquito enferma, está en esa edad, casi 100 años, que no sabemos...

Durante este video, Jaime Camil mostró al equipo de enfermeras que estaban bajo el cuidado de su abuelita quien, en ese entonces, estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 100: “Los ángeles en la tierra tienen nombre son, son lo máximo, cuidan a mi abuela”, comentó el actor quien informó que las enfermeras acompañaban a Vovi desde hace más de tres años.

Gracias a las fotos del pasado, la mayoría captada en Acapulco, un sitio muy importante en la historia de la familia Camil, Jaime descubrió por qué, desde pequeño, estaba muy acostumbrado a los festejos: “Esta fue en Acapulco, yo creo que por eso me gustaba tanto la fiesta, de niño vivíamos arriba del”.

