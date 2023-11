Con un 7-0 Estados Unidos le quita el invicto a México en el softbol Panamericano

TE PUEDE INTERESAR: ¡A causa de un autogol! México se despide de la Final de los Panamericanos al caer 1-0 ante Brasil En la primera entrada, Haylie McCleney abrió la tanda con un sencillo por la línea de tercera base, para entonces ser remolcada por un jonrón de dos carreras de Amanda Lorenz por el jardín izquierdo para el 2-0.

Tras México concederle el primer out a las norteamericanas, Dejah Mulipola bateó para el cuadro, logrando avanzar a Aguilar a la antesala. A su vez, Baylee Klinger le siguió con otro sencillo entre los bosques derecho e izquierdo, remolcando a Jaquish y ampliar la ventaja a 4-0.

Con Mulipola al bate, Leach se estafó la intermedia para poner a otra corredora estadounidense en posición de anotar. TE PUEDE INTERESAR: ¡Ola de despidos en Raiders! Le dan ‘las gracias’ al head coach, Josh McDaniels, y ‘corren’ a otros dos

