¡Con la mirada! Malagón vigila el disparo de Salles-lamonge

¡Golazo! Antuna convierte el 2-0 por una rendija en el arco¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol¡Perdona! Rotondi falla el segundo de Cruz Azul frente a Talavera¿América “galáctico”? Los azulcremas y sus cifras de otro planetaResumen | Monterrey se luce en casa rumbo a liguilla aplastando a Necaxa

TUDNMEX: Alejandro Zendejas dice que es tema cerrado en América polémica con Jesús GallardoEl analista de Tercer Grado Deportivo considera que la lesión de Rodríguez fue parte del fútbol y las Águilas exageran.

TUDNMEX: Brian Rodríguez será operado para decir adiós al Apertura 2023 con AméricaAlejandro Zendejas afirmó que no piensan en récords y desea éxito a Quiñones en Selección Mexicana.

MEDIOTIEMPO: En América dan vuelta a la página tras polémica con RayadosEl delantero de las Águilas señaló que su competencia con Leo Suárez es muy sana.

AZTECADEPORTES: América hizo el ridículo con la lesión de Brian RodríguezNuestro colaborador, Gerardo Velázquez de León le dijo de todo al América tras las declaraciones de los jugadores y el presidente ante la lesión de Brian Rodríguez

