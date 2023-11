Con estrategias busca INE incrementar participación ciudadana en Tamaulipas

Además, está el voto de extranjero estamos con un padrón, gente que se está registrando aún no concluye y habrá tres modalidades electorales: La postal, la electrónica y el voto presencial en consulados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Aseguran camioneta con armamento exclusivo del Ejército en frontera de TamaulipasLa Guardia Nacional en coordinación con oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron el armamento, así como a un hombre y un vehículo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: 'A diferencia de otras instituciones, en el INE trabajamos con estándares éticos', revira consejera a AMLOLa consejera presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala negó que un miembro del INE influya en las decisiones de la Unidad Técnica de lo Contencioso, por lo que considera que sugerirlo invisibiliza también el trabajo colegiado

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: INE en Nayarit inicia proceso electoral 2023 -2024 con la instalación de Consejo LocalAsí lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Local, Eduardo Trujillo Trujillo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: “Tamaulipas es un estado muy random”: Tiktoker¿Has escuchado hablar de La Niña Perro? Esta es una de las historias más increíbles que han trascendido en Tamaulipas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Dan fecha para pago de incremento de salario a maestros de TamaulipasSecretaría de Educación anunció la fecha para el pago del incremento de salario a maestros de Tamaulipas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Terminan paro laboral en juzgados federales del sur de TamaulipasEste lunes regresaron a sus actividades de trabajo, tras dos semanas de haber parado como protesta por el retiro de 13 de los 14 fideicomisos asignados al poder

Fuente: Milenio | Leer más ⮕