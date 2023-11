Con Edson Álvarez como titular, West Ham eliminó al Arsenal en la Copa de la Liga

Mikel Arteta movió piezas y, al 57’, dio entrada a Declan Rice, quien volvió a la que fuera su casa por siete temporadas, pero poco pudo hacer. Sólo tres minutos más tarde, Jarrod Bowen puso el último clavo en el ataúd gunner con el 3-0. Sobre el tiempo agregado, Martin Odegaard hizo el tanto de la honra con un zurdazo cruzado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: Con partidazo de Edson Álvarez, West Ham ELIMINÓ al Arsenal de la Carabao CupLos Hammers hicieron valer su localía y dejaron fuera de la competencia al equipo de Mikel Arteta.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TUDNMEX: Edson Álvarez golea al Arsenal con West Ham en EFL Cup para pasar a Cuartos de FinalManchester United quedó fuera ante Newcastle, mientras que Liverpool y Chelsea avanzan a Cuartos de Final.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡CERCA! Daniel Álvarez disparó que se estrella en el poste.Daniel Álvarez (Puebla) remata al poste izquierdo| Disparo con la derecha desde fuera del área.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

HARPERSBAZAARMX: Kim Kardashian y North West se disfrazaron de Clueless con diseños Dolce GabbanaKim Kardashian se disfrazó de Clueless con su hija North West, ¡lucen fabulosas!

Fuente: HarpersBazaarmx | Leer más ⮕

TUDNMEX: Edson golea al Arsenal en la EFL Cup, Raúl juega en pase del FulhamManchester United quedó fuera ante Newcastle, mientras que Liverpool y Chelsea avanzan a Cuartos de Final.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MILENIO: Si no es con García Harfuch, PVEM podría dejar alianza con Morena en CdMx: Jesús SesmaSi no es con García Harfuch, PVEM podría dejar alianza con Morena en CdMx: Jesús Sesma

Fuente: Milenio | Leer más ⮕