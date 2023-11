¡Con desfile de catrinas y música! Harán 'Fiesta del Mictlán' en Gómez Palacio

Para el día 4 de noviembre se realizará la Expo Venta de Pan en el Paseo Independencia a partir de las 17:00 horas y un desfile de Día de Muertos que hará un recorrido a las 19:00 horas desde la plaza de armas a la presidencia, donde estará el tradicional altar de muertos, concluyendo con un encuentro artístico de música y danzas tradicionales a las 19:30 horas.

