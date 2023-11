Con autogol, México pierde 1-0 ante Brasil en las semifinales de los Panamericanos

Ahora, el Tri peleará por la medalla de bronce ante el conjunto estadunidense que también se quedó en semifinales al caer ante Chile.Desde el minuto 2, México iba abajo en el marcador con un autogol del defensa central Antonio Leone. El jugador de Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) empujó el balón al fondo del arco después de un rebote en el área chica provocado por el guardameta Fernando Tapia.

Los dirigidos por Ricardo Cadena intentaron empatar el marcador, pero no mostraron la contundencia necesaria para hacerlo. Ya en la segunda mitad, Brasil cerró los espacios y el marcador no se movió. México tendrá que jugar por la medalla de bronce en contra de Estados Unidos el próximo domingo en punto de las 12:00 del día.Jorge Romero a AMLO: buscaremos apoyar a damnificados sin afectar a trabajadores del Poder Judicial

SIMILAR NEWS:

