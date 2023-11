Con altares, celebran Día de Muertos en Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadycs) Elda Ruth de los Reyes Villarreal, dijo que no se debe perder la identidad, por lo que se inculca en los jóvenes su participación en este tipo de celebraciones, donde destaca el colorido y las caracterizaciones que le dan mayor realce a dicha actividad cultural.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Universidad del Claustro de Sor Juana dedica altar de muertos a Luis BuñuelLa ofrenda se presenta en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana hasta el 14 de noviembre,

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PROCESO: Iluminan con velas y altares el camino para reencontrarse con sus muertos en OaxacaMiles de mexicanos esperan la temporada anual de Día de Muertos porque, según sus creencias, los seres queridos que se han ido vuelven unas horas a compartir alimentos y dicha con ellos.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Con altar de Día de Muertos conmemoran a taqueros asesinados en SalamancaFamiliares y amigos conmemoran el primer aniversario del trágico asesinato de los cuatro taqueros con un altar en la colonia Bellavista de Salamanca

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Curso virtual de Genética con certificación oficial, impartido por la Universidad Autónoma de MadridLa temática del curso es la Genética, una rama de la biología que se encarga de estudiar las características y mecanismos que regulan los genes, esto es, como se transmiten, como repercuten en la f…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Movimiento Colmena de la Universidad de Guanajuato se reúne previo a cita con Claudia SusanaEstudiantes de la Universidad de Guanajuato debaten el futuro de Movimiento Colmena: ¿nuevo medio de comunicación y organización descentralizada?

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Movimiento Colmena de la Universidad de Guanajuato se reúne previo a cita con Claudia SusanaEstudiantes de la Universidad de Guanajuato debaten el futuro de Movimiento Colmena: ¿nuevo medio de comunicación y organización descentralizada?

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕