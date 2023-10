Comunidad de Querétaro otorga multas por tener mascotas encadenadas, sin alimento o en azoteas

Ante el aumento de maltrato animal en el municipio de El Marqués en Querétaro, autoridades del Juzgado Cívico Municipal, en coordinación con el Centro de Atención Animal Municipal (CAAM) ha iniciado las jornadas a favor de la comunidad sobre infractores acusados de maltratar y violentar mascotas.

“En estos casos, para hacer consciencia social, se imponen sanciones para que vengan a apoyar a los animales, para que sepan lo que es una tenencia responsable de una mascota, los cuidados que necesita”, dijo González. El director del CAAM, Israel Hernández, ha compartido que desde septiembre han recibido al menos cinco reportes diarios por perros en azoteas, una situación que se ha convertido en una constante y como la principal denuncia de la entidad.

Leer más:

Milenio »

Realizan cateos vinculados a ataque en carrera de caballos en QuerétaroFiscalía General realizó 12 cateos en diversos inmuebles de Querétaro debido a ataque en carrera de caballos; no tenían permiso de realizar apuestas. Leer más ⮕

Mazatlán vs Querétaro en el Viernes BotaneroNo te pierdas este viernes 27 de octubre Mazatlán vs Querétaro en la Jornada 14 de la Liga BBVA MX Apertura 2023 a las 9:00 pm Leer más ⮕

Venta de vehículos nuevos en Querétaro creció 26.3% de enero a septiembre de 2023La presidenta de AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, explicó que el estado se posicionó en el lugar 12 a nivel nacional, al contribuir con 2.4% de las ventas concretadas en todo el país. Leer más ⮕

Mazatlán FC vs QuerétaroMazatlán FC vs Querétaro Leer más ⮕

Los mejores momios del Mazatlán FC vs Querétaro del Apertura 2023Cañoneros y Gallos Blancos se verán las caras en un encuentro Caliente correspondiente a la Liga MX. Leer más ⮕

Descubren un cuerpo en la comunidad de Refugio de Rosas de LeónElementos preventivos acudieron y acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado quiénes localizaron a la víctima en León Leer más ⮕