Comida con bloques de LEGO; robot chef te lo prepara

Este miércoles 1 de noviembre se reveló el cartel del Tecate Pa’l Norte 2024, donde el festival regiomontano finalmente compartió quiénes serán los artistas y agrupaciones oficiales al evento.Crocs lanzará colaboración con McDonald’s y así será

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERCA20: Lego y su plan estratégico para cierre de añoLego ha logrado posicionarse en el mercado debido a sus gran impacto en el sector de los juguetes de México.

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Familia de Roberto Palazuelos da comida gratis a afectados por huracán 'Otis'El llamado 'Diamante negro' anunció en sus redes sociales que estará apoyando a los habitantes de Acapulco

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Roberto Palazuelos anuncia que su familia ofrecerá comida gratis para damnificados de AcapulcoEl actor y su familia actúan en favor de ayudar a los damnificados de 'Otis'.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Restaurante cobra extra a una familias 'porque sus hijos eran muy ruidosos'Restaurante aplica cobro extra a padres por no cuidar a sus hijos durante la comida

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: World Central Kitchen lleva alimentos calientes para personas damnificadas en AcapulcoLa organización internacional World Central Kitchen ofrece comida en sitios donde prevalecen crisis humanitarias por desastres naturales y causas atribuibles a los seres humanos.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: Ejército mexicano entrega despensas en comunidades rurales de AcapulcoSalieron de lo que quedó de sus casas para recibir un poco de alimento, ya que el huracán Otis, los dejó sin comida.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕