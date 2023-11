“Nosotros no hicimos un poco a un lado porque el polvo si nos ha ‘dado en la torre’, la gente no come donde está sucio, pues hemos aguantado, pero ya deberían terminar para poder trabajar como antes”, pide una de vendedora de tacos que pide no dar su nombre.

Además de las quejas por los trabajos que llevan más de tres meses, trabajadores de la zona denunciaron que personal de una obra en construcción ubicada sobretiraba cascajo de la obra en la calle, en donde se amontonaban los desechos por los trabajos de la tubería de agua.

“Cuando estaban perforando y dejando los montones de cascajo, los del edificio de allá adelante que están construyendo se vieron bien vivos y sacaban sus cascajo y basura y lo tiraban acá”, asegura Cristian.

