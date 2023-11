Columbarios más antiguos y grandes de Torreón: te contamos su historia, ubicaciones y precio

Cada nicho está numerado, algunos tienen una placa con el nombre de la familia, pocos de ellos conservan una fotografía de los difuntos, una que otra flor colocada en el espacio de 40 por 40 centímetros, que en el fondo puede contener hasta seis urnas si es posible, ya que hay variedad de tamaños y formas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Leyendas de Difuntos en la Torre Latinoamericana; ¿cuándo y cuánto cuesta?Los amantes del terror podrán vivir una experiencia inmersiva en la emblemática Torre Latinoamericana. Te damos los detalles

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: 10 claves para entender la orden ejecutiva de Biden para regular la IALa orden ejecutiva incorpora cláusulas para proteger la privacidad, mejorar los derechos civiles, resguardar los consumidores, apoyar a los trabajadores y promover la innovación

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: 4 fragancias masculinas que van bien en otoño para oler rico y para enamorar en inviernoEstas fragancias, además de ser las más vendidas, son también recomendadas por expertos en perfumería por su calidad y originalidad

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Bellakath arremete contra críticas a su reggaetón; asegura hace música para bailar, no para educarLa ex participante del programa 'Enamorándonos' compartió en entrevista su postura por el tipo de música con la que la cantante ha triunfado en plataformas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Para limitar aumento de temperatura, debemos reducir para 2030 el 43% de emisiones: InvestigadorDoctor Gian Carlo Delgado Ramos, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó en ‘Aristegui En Vivo’ que si queremos limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: La historia del único Cadillac que no se vendió en Estados UnidosPara conquistar al mercado europeo, Cadillac apostó por un modelo diseñado específicamente para el Viejo Continente

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕