Colocarán gratis implantes anticonceptivos en Tulancingo, te decimos dónde

Se trata de un método efectivo de anticoncepción, con el cual se busca que las mujeres, lleven una vida saludable, y con planificación familiar, comentó la funcionaria.Esta actividad es parte del proyecto 'Sana y Segura', enfocado a promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres mexicanas, indicó la representante municipal.

