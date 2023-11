Colocan Ofrenda de Día de Muertos en Medio de la Tragedia en Acapulco

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Tlalnepantla celebra el día de muertos con desfile de catrinas y una magna ofrendaCerca de mil 500 tlalnepantlenses se sumaron al desfile que llenó de luz y colores las principales calles del centro del municipio

HERALDODEMEXICO: FOTOS: Así luce la monumental ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de la CDMXEstará abierta al público del 30 de octubre al 5 de noviembre y está compuesta por 14 piezas de cartonería que representan al ejército de la División del Norte, y una figura monumental de Francisco Villa

MERCA20: Altar de Día de Muertos, ¿se le puede poner ofrenda a un recién fallecido?Si una persona tiene un año, un mes o poco tiempo de fallecida, ¿se le puede poner altar el Día de Muertos?

MILENIO: Inauguran ofrenda monumental del Día de Muertos en el Zócalo de CdMxLa inauguración se dio un día después de lo programado por el cuidado de los detalles y en solidaridad con los afectados por 'Otis'

ARISTEGUIONLINE: Ofrenda de muertos cuesta hasta un tercio del salario promedioSahumerio, copal, sal molida de mesa, pan, las flores de cempasúchil y nube, son de los productos con mayor aumento de precio.

EL_UNIVERSAL_MX: Personas invierten hasta 30% de su salario para montar su ofrenda de Día de Muertos: UNAMLo que más aumentó su precio fue el sahumerio, copal, sal molida de mesa, pan, flores de cempasúchil y nube, señaló el académico de la Facultad de Economía, Luis Fernando González

