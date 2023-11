Asimismo, exigieron al Gobierno de Nuevo León buscar justicia y atender las demandas de las familiares de los secuestrados y desaparecidos.“Nosotros aquí seguimos buscando caminos hasta encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y exigiendo ¿Dónde están? Aquí es donde se honra a las personas que se nos han adelantado”, añadieron.

