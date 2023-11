'Coco': El homenaje de Disney a Día de Muertos tiene este set de figuras de colección en descuento

Por supuesto, esta cinta es especial para el público mexicano por su temática, y si fuiste uno de los espectadores que quedaron fascinados, podrás tener un pequeño pedazo de esta historia en casa con un lindo paquete de la marca Mattel de algunos de los personajes más queridos de esta historia, por el precio deperro Dante en su versión alebrije, Miguel con pintura de calavera, Héctor y Ernesto de la Cruz.

Cada figura tiene puntos articulados para mayor jugabilidad e incluyen algunos accesorios. Estas forman parte de la línea de juguetes que Disney ha lanzado de las diferentes cintas de este estudio y en la tienda podemos encontrar más modelos., también puedes recibirlo en tan solo un día en la puerta de tu casa.

