Cobertura de La Gran AW sobre Gilberto en septiembre de 1988

A la población, con lo que es conveniente recordar la cobertura que La Gran AW hizo sobre Gilberto en septiembre de 1988, con más de 25 horas ininterrumpidas de transmisión. Viernes 16 de septiembre de 1988 Poco a poco la gente alertada desde temprano empezó a llamarnos al programa de radio.

Las primeras preguntas eran acerca de los sectores en donde había problema de circulación debido a inundaciones o bloqueos en pasos a desnivel; también sobre el estado de las carreteras que convergen a Monterrey. Todas fueron contestadas a través del contacto telefónico con las guardias de los departamentos de Teléfonos de México, gracias al gran apoyo de Irma Lozano, Tránsito del Área Metropolitana y de la Policía Federal de Caminos. Cuando el reportero Armando Garza Cortez abandonaba el puesto de Bomberos, conoció los primeros datos del que sería horas más tarde uno de los más espantosos accidentes: cuatro autobuses de pasajeros fueron volcados por la furiosa corriente del río Santa Catarina. En su segunda llamada, Armando, antes de informar al aire me indicó que había sospecha de que varios agentes de la Policía Judicial, tratando de rescatar a los pasajeros de los camiones atrapados, habían sido arrastrados por la corriente y habían desaparecido junto con un joven voluntario. Le sugerí no decirlo hasta no comprobar la veracidad de lo ocurrido

