Coahuila presente por las medallas en Panamericanos: Ángela Ruiz va por el oro, Dafne Quintero y Sebastián García al bronce

Mientras que Ángela buscará el oro en recurvo, Quintero y García lo harán por la de bronce en compuesto. En equipo de dos personas, Dafne hizo mancuerna con Andrea Becerra y cayeron en semifinales ante las estadounidenses Olivia Dean y Alexis Ruiz por 156-151; se medirán a El Salvador por el bronce.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ola de despidos en Raiders! Le dan ‘las gracias’ al head coach, Josh McDaniels, y ‘corren’ a otros dos Por su parte, García se unió a Juan del Río para vencer en Cuartos de Final a Julio Barillas y Pedro Salazar, del equipo de Atletas Independientes, por 159-155; sin embargo, cayeron en semis ante Kris Schaff y Sawyer Sullivan, de Estados Unidos, por 158-157. Enfrentarán a Colombia por el Tercer Lugar.

Además, Dafne terminó quinta en la fase de clasificación con 699 puntos e iniciará la ronda olímpica individual frente a su compañera Ana Hernández en octavos. Tanto Quintero como García, se rankearon terceros en equipos mixtos con 1398 unidades y se enfrentarán a la pareja de El Salvador en Cuartos de Final.Por su parte, Ángela Ruiz aseguró su primera medalla dentro de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, tras avanzar a la Final del arco recurvo por equipos.

El equipo mexicano integrado por Alejandra Valencia, Aída Román y la mismísima Ruiz, se clasificó en la primera posición con 1972 unidades, imponiendo nuevo récord panamericano (1971 México en Lima 2019).

