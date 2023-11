Clima en Guanajuato para este jueves 2 de noviembre; conoce aquí el pronóstico del tiempo

'Clima en municipios de GuanajuatoLeónEn la ciudad de León se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 27°; cielo soleado, y rachas de viento de 13 km/h con un 0 por ciento de probabilidad de lluvia.SilaoEn Silao se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 27°; cielo soleado y ráfagas de viento de 18 km/h. Existe 0 por ciento de probabilidad de lluvia.

