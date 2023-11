Clausuran empresa de materiales en Ciudad Victoria

El procurador Ambiental y Urbano, Ramiro Lozano González, explicó que la medida de clausura total de las instalaciones y el aseguramiento precautorio de maquinaria se llevó a cabo para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas y lo que es más importante, evitar que la empresa continúe realizando actividades que representen un riesgo significativo para el medio ambiente y que puedan causar daños irreparables.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: tamaulipas- jugadoras se- comprometieron en pleno- partido de-futbolMiroslava Sánchez y Julissa Rodríguez protagonizaron un momento único en la Champions Femenil de Ciudad Victoria.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Clausuran empresa de seguridad privada en Puebla y aseguran a 4 empleadosLa finalidad de este operativo y los similares, es evitar que exista un mal manejo de armas de fuego, usurpación de funciones y posibles fraudes.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Secretos y leyendas del Hospital de Jesús en Ciudad de MéxicoAdéntrate en el Hospital de Jesús, un edificio que ha sido testigo de encuentros históricos y leyendas misteriosas.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Mexicali es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO; gobernadora Marina del Pilar lo celebraEsta ciudad fue la única mexicana en obtener esa distinción en la última selección de la UNESCO, junto a otras 54 ciudades de diversas naciones del mundo con culturas y manifestaciones artísticas diversas

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Entregan Centro Comunitario, estación de Bomberos e infraestructura vial en Ciudad AcuñaEl gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme dijo que la entrega de obras constante le permite terminar su gobierno sin ningún tipo de reclamo social.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Fuga de gas provoca evacuación y moviliza a rescatistas en Ciudad Judicial, PueblaDecenas de ciudadanos fueron evacuados de comercios, un hotel y agencias de automóviles, mientras que las labores continúan en el área.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕