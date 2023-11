Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo, buscará senaduría de Nuevo León por Morena

“Sí me voy a inscribir para aspirar a la candidatura para ser senadora por el estado de Nuevo León, porque me interesa el futuro del estado y trabajar por él, porque me interesa seguir construyendo para el estado y todos los ciudadanos. Espero que este estado que es pujante siga teniendo garantías de condiciones para seguir trabajando”.

Quien fuera candidata a gobernadora de Morena en las elecciones del 2021, mencionó que desconoce quién es su compañero de fórmula, y aclaró que eso lo decidirá una encuesta que efectué el partido hacia su interior.

Se espera que en la localidad se inscriban también para la nominación por el senado, ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido, la delegada federal Judith Díaz, el diputado local Waldo Fernández, el ex diputado federal Mauricio Cantú y el activista Álvaro Suárez.

Al expresar su intención por obtener un escaño en la Cámara Alta, en los comicios del 2 de junio, el morenista dijo que el partido arrasará en la contienda, debido a las fortalezas que ha demostrado a nivel nacional y, particularmente, en territorio nuevoleonés.

“Tenemos, como presentación el gran trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mejor candidata que va en la boleta, Claudia Sheinbaum, tenemos un partido vivo y un movimiento legítimo, y gozamos del apoyo de la gente, como lo dicen todas las encuestas en Nuevo León”, dijo.

