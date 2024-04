Citibanamex se separará en dos instituciones en 2024

“Banamex no sabe no ser líder, cuando no es líder es medio incómodo, entonces tenemos que regresar al liderazgo en todo lo que hacemos”, afirma Manuel Romo, director del todavía Citibanamex .

“Lo que vas a tener es que, a partir de que tengas estas autorizaciones y se ejecute la separación, son dos entidades totalmente independientes, dos grupos financieros independientes, con Citi México a cargo de Álvaro Jaramillo como director general, y Banamex con un servidor”, resalta.Manuel Romo precisa que el gran esfuerzo de Citibanamex en este momento está en ser muy claros en su comunicación a los clientes.

Citibanamex Citigroup Venta Separación Sistema Financiero Competencia Bancos

