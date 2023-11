Cierre Metro: Rutas de RTP en el Tramo Isabel La Católica-Observatorio

Debido a la segunda fase de modernización de la “Línea rosa”, se llevará a cabo el cierre este jueves 9 de noviembre, por lo tanto, habrá servicio de apoyo emergente.El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, aseguró que se cuenta con toda la infraestructura necesaria para atender a los usuarios.Para ello, se instalaron parabuses con iluminación, techados, señalizados y con personal de apoyo.

En total, se habilitaron 4 circuitos de rutas de RTP por el cierre del Metro; estos son los detalles.Rutas de RTP por el cierre del Metro Isabel La Católica - Observatoriode RTP, ya que es un tramo donde se esperan 200 mil usuarios al día. Sin embargo, cada autobús saldrá con un intervalo de entretrasbordo es gratuito con la Tarjeta

