Cierran Panteón de Chilpancingo, Guerrero, por Ataques de Abejas; Hay 10 Heridos

Se suscitó un incidente derivado de que se encontraba un enjambre, un enjambre en una fosa. Llegó la familia, movieron la tapa. No estaba a la vista. Movieron la tapa y se alborotaron las avispas. Más de 10 personas resultaron con picaduras de abejas de dos tipos, de acuerdo con autoridades municipales, pues fue una mezcla entre abejas foráneas y locales.

El director del panteón central de Chilpancingo informó que está en comunicación con las familias de los afectados, y se evacuaron las familias que nos visitaban en esos momentos.Se espera que el panteón central sea reabierto en el transcurso de este miércoles.

"De momento nos recomendaron que había que esperar un lapso de dos horas. Posteriormente, nos van a decir en qué momento vamos a reaperturar, es cien por ciento seguro mañana va a estar abierto", señaló Silvino Escobar.

El panteón central de Chilpancingo fue cerrado alrededor del mediodía de este miércoles y la zona fue acordonada por personal de

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Mañana concluyen los trabajos en carreteras afectadas por el huracán 'Otis': SICTLos puntos donde ya hay paso son la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco y la Autopista Chilpancingo-Acapulco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

FORO_TV: Denuncian Aumento de Precios en Productos Básicos en Chilpancingo tras paso de OtisClientes denuncian que en la última semana comerciantes han incrementado el costo de algunos productos como el huevo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Tras impacto de Otis, Acapulco vive éxodo de su población por falta de víveres y viviendaEn vehículo particular o autobús, miles de acapulqueños salen a diario en dirección a la capital del país, Querétaro, Puebla, Chilpancingo y otros municipios de Guerrero

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

LAJORNADAONLINE: Se localizó a 394 personas con vida en Guerrero, informa SalgadoLa cifra oficial de personas que han perdido la vida a causa del impacto del huracán ‘Otis’ se mantiene en 46; al igual que el número de 58 desaparecidos, señaló la gobernadora.

Fuente: lajornadaonline | Leer más ⮕